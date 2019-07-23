МВД Украины отправило спецназ в Донецкую область из-за митинга у избиркома

Министерство внутренних дел Украины отправило спецназ в город Покровск в Донецкой области, где проходит акция протеста у окружной избирательной комиссии, сообщила во вторник пресс-служба ведомства.

Наблюдатели в окружной избирательной комиссии №50 сообщили о нарушениях в ходе выборов, после этого у здания избиркома началась акция протеста. Ее участники установили палатки, стали приносить шины, сообщили в МВД.