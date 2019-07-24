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Генсек Совета Европы усомнился в суверенитете Украины 

РИА Новости + ещё 3 25 минут назад
Генеральный секретарь Совета Европы Турбьерн Ягланд в своем Twitter поздравил президента Украины Владимира Зеленского и его партию "Слуга народа" с победой на парламентских выборах.
При этом он отметил, что теперь Украина встала на "путь к суверенному украинскому государству".
"Браво президенту Зеленскому и его партии "Слуга народа". Выборы создают новую надежду для Украины. Некоррумпированные институты, которым люди могут доверять — это путь к суверенному украинскому государству", — написал Ягланд.
Высказывание генсека СЕ вызвало критику со стороны Киева. Так замглавы МИД Украины Сергей Кислица заявил, что Ягланд специально ставит под сомнение суверенитет Украины.
"Ягланд подхалимски цепляется за победу президента Зеленского и его партии, но сразу "дает в штангу" в своем твите, когда пишет, что Украина все еще "на пути к суверенитету". В мире Ягланда Украина не является суверенной страной. И только не говорите мне, что это он "оговорился". Генсек — это не стажер, это высшее должностное лицо", — написал дипломат в Facebook.
Внеочередные выборы прошли на Украине 21 июля. После обработки 95,01% протоколов "Слуга народа" сохраняет лидерство на выборах в Верховную раду, набирая 43,13%.
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В мире , Видео , Европа , Украина , Владимир Зеленский , Сергей Кислица , МИД , Совет Европы , Верховная Рада
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