Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Борис Джонсон дал первые обещания на посту премьера Британии 

Газета.Ru + ещё 50 59 минут назад
Фото: Vudi Xhymshiti/AP
Премьер-министр Британии Борис Джонсон сделал заявление по соглашению относительно Brexit. Об этом сообщает CNN.
Как отмечается, Джонсон пообещал заключить новое соглашение по Brexit, которое устраивало бы все стороны.
Кроме того, он заявил, что гарантирует сохранение прав европейцев, проживающих на территории британского государства, после Brexit.
Также новый премьер пообещал в любом случае вывести страну из ЕС 31 октября.
"Мы…выйдем из ЕС 31 октября без всяких "если" или "но", — подчеркнул Джонсон.
При этом он отметил, что параллельно планирует создать "новое партнерство" Британии с ЕС.
Ранее сообщалось, что Джонсон стал премьер-министром Британии.
Газета.Ru: последние новости
Макрона высмеяли в Сети за имперские замашки Мэй ушла с поста Порошенко явился на допрос
В мире , Европа , Борис Джонсон , ЕС
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В Донбассе сорвали наступление сил НАТО36
Киев заявил о возвращении задержанных Россией моряков241
Российские звезды заступились за Шишкана26
В Чечне прокомментировали данные о массовой казни
На Украине заговорили о размене Крыма на Донбасс180
Видео
04:33
Южная Корея заявила о «глубоком сожалении» России
Азия В мире
00:25
Вакарчук выступил перед российскими олигархами
Украина В мире
03:13
В Донбассе сорвали наступление сил НАТО
В мире Украина
01:47
Москвичам рассказали о снеге на выходных
Погода Новости Москвы
04:19
Российские звезды заступились за Шишкана
Происшествия Криминал
00:58
На Украине заговорили о размене Крыма на Донбасс
В мире Статьи
03:41
Нож в сердце: где скрывался убийца экс-спецназовца
Происшествия Статьи
04:00
В России ответили на заявление Украины по морякам
Политика
01:19
Тереза Мэй ушла
В мире Европа
01:32
F-22 испытали в режиме «горячего кресла»
Армия Оружие
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение