Борис Джонсон дал первые обещания на посту премьера Британии

Премьер-министр Британии Борис Джонсон сделал заявление по соглашению относительно Brexit. Об этом сообщает CNN.

Как отмечается, Джонсон пообещал заключить новое соглашение по Brexit, которое устраивало бы все стороны.

Кроме того, он заявил, что гарантирует сохранение прав европейцев, проживающих на территории британского государства, после Brexit.

Также новый премьер пообещал в любом случае вывести страну из ЕС 31 октября.

"Мы…выйдем из ЕС 31 октября без всяких "если" или "но", — подчеркнул Джонсон.

При этом он отметил, что параллельно планирует создать "новое партнерство" Британии с ЕС.

Ранее сообщалось, что Джонсон стал премьер-министром Британии.