Определены шансы Украины на сближение с Россией

Аналитики рейтингового агентства Moody’s оценили шансы Украины на сближение с Россией после выборов в Верховую Раду. Об этом пишет принадлежащее Григорию Березкину РБК.

Они назвали позитивным моментом победу партии главы государства Владимира Зеленского «Слуга народа», отметив готовность его команды проводить реформы и укреплять отношения с Западом. Эксперты убеждены, что Киев продолжит политику евроинтеграции, однако будет меньше стремиться войти в НАТО

При этом нормализация отношений с Россией маловероятна, утверждают в Moody’s. Позиция Украины будет оборонительной, а не конфронтационной, однако фактором риска остается конфликт на юго-востоке страны.