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Определены шансы Украины на сближение с Россией 

Lenta.ru + ещё 1 29 минут назад
Фото: Reuters
Аналитики рейтингового агентства Moody’s оценили шансы Украины на сближение с Россией после выборов в Верховую Раду. Об этом пишет принадлежащее Григорию Березкину РБК.
Они назвали позитивным моментом победу партии главы государства Владимира Зеленского «Слуга народа», отметив готовность его команды проводить реформы и укреплять отношения с Западом. Эксперты убеждены, что Киев продолжит политику евроинтеграции, однако будет меньше стремиться войти в НАТО.
При этом нормализация отношений с Россией маловероятна, утверждают в Moody’s. Позиция Украины будет оборонительной, а не конфронтационной, однако фактором риска остается конфликт на юго-востоке страны.
Внеочередные парламентские выборы прошли на Украине в воскресенье, 21 июля. По итогам обработки 76,34 процента бюллетеней партия президента Владимира Зеленского сохраняет лидерство, набрав 42,77 процента голосов. Также в парламент, по этим данным, проходят партия Виктора Медведчука «Оппозиционная платформа — За жизнь» (12,99 процента), фракции бывшего президента Украины Петра Порошенко «Европейская солидарность» (8,35 процента), депутата Юлии Тимошенко «Батькивщина» (8,08 процента) и лидера музыкальной группы «Океан Эльзы» Святослава Вакарчука «Голос» (6,12 процента).
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Комментарии4
В мире , Политика , Украина , Выборы на Украине , Григорий Березкин , Виктор Медведчук , Юлия Тимошенко , Петр Порошенко , Владимир Зеленский , Святослав Вакарчук , НАТО , Киев
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