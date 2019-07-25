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Джонсон подыскал должность для своего младшего брата 

Газета.Ru + ещё 50 19 минут назад
Фото: РИА Новости
Британский премьер Борис Джонсон нашел пост для своего младшего брата Джо Джонсона. Об этом сообщает Reuters.
В прошлом брат нового премьера Соединенного Королевства был замминистра транспорта. Борис Джонсон принял решение назначить его на пост заместителя министра по делам бизнеса, энергетики и индустриальной стратегии.
Ранее в Лондоне несколько сотен человек собрались недалеко от резиденции премьер-министра Британии на митинг против политики вступившего в должность Бориса Джонсона. Митингующие потребовали остановить Brexit, а также выразили недовольство тем, как был выбран новый премьер и его личными качествами.
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В мире , Европа , Борис Джонсон , Джо Джонсон , Великобритания
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