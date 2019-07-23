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Зеленского предостерегли от ошибки Порошенко 

Деловая газета «Взгляд» + ещё 4 57 минут назад
Президент Украины Владимир Зеленский может повторить ошибку экс-президента Петра Порошенко, который неправильно выстраивал кадровую политику и в итоге создал бизнес-империю, заявил первый президент Украины Леонид Кравчук в эфире телеканала NewsOne.
«Действительно, кадры — это основное в политике. Я еще Петру Порошенко говорил, что у него отсутствует кадровая система. Он создал не систему кадров на основе управления, а бизнес-империю, где все решали близкие ему люди. Но так не должно быть, и поэтому получилось то, что получилось», — передает РИА «Новости» слова Кравчука.
Он добавил также, что украинская политика испытывает кадровый голод, но при этом, не нужно назначать на руководящие должности иностранцев.
«Зеленскому нужно сесть и составить список украинцев на все руководящие должности. Не привлекать пока иностранцев. Я глубоко уверен, что среди украинцев очень много образованных и опытных профессионалов», — сказал Кравчук.
При этом он не стал отвергать идею приглашения на Украину иностранных консультантов.
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Комментарии6
В мире , Видео , Украина , Петр Порошенко , Леонид Кравчук , Владимир Зеленский , РИА Новости
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