Зеленского предостерегли от ошибки Порошенко

«Действительно, кадры — это основное в политике. Я еще Петру Порошенко говорил, что у него отсутствует кадровая система. Он создал не систему кадров на основе управления, а бизнес-империю, где все решали близкие ему люди. Но так не должно быть, и поэтому получилось то, что получилось», — передает РИА «Новости» слова Кравчука.

Он добавил также, что украинская политика испытывает кадровый голод, но при этом, не нужно назначать на руководящие должности иностранцев.

«Зеленскому нужно сесть и составить список украинцев на все руководящие должности. Не привлекать пока иностранцев. Я глубоко уверен, что среди украинцев очень много образованных и опытных профессионалов», — сказал Кравчук.

При этом он не стал отвергать идею приглашения на Украину иностранных консультантов.