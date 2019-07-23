Польша сделала выбор между РФ и Германией

Польша пригласила на 80-летие начала Второй мировой не Россию, а Германию

Польша пригласила Германию отметить 80-летие начала Второй мировой войны, но не позвала Россию , следует из информации, предоставленной РИА Новости пресс-службой президента Польши.

В Польше ежегодно проводят памятные мероприятия в день нападения нацистской Германии и начала Второй мировой войны — 1 сентября. Мероприятия традиционно проходят на мысе Вестерплатте в Гданьске в 04.48. Именно в это время началась первая бомбардировка польской территории.

Актуальные союзники

В этом году отмечать дату начала Второй мировой войны Польша решила в кругу своих нынешних союзников. "Эти драматические события Польша будет отмечать вместе со странами, с которыми мы сегодня тесно сотрудничаем в интересах мира во всем мире, основанного на принципах соблюдения международного права", — заявили в пресс-службе польского президента.

Тот факт, что именно Германия напала на Польшу 1 сентября 1939 года, Варшаву не смущает, так как теперь обе страны вместе входят в состав НАТО и Евросоюза.

Вице-премьер правительства Польши Яцек Сасин ранее подтвердил, что на памятные мероприятия приглашена канцлер Германии Ангела Меркель

"Я не хочу заранее подтверждать, но мы являемся оптимистами", — сказал он, отвечая на вопрос, приедет ли Меркель в Польшу.

Главный гость

Особую надежду официальная Варшава возлагает на визит 1 сентября президента США Дональда Трампа . Президент Польши Анджей Дуда во время недавнего визита в США лично повторил приглашение Трампу посетить Польшу и выразил надежду, что такой визит состоится.

Официального ответа на это приглашение Белый дом еще не огласил, но неофициально в Польше уже сообщают, что Трамп приедет в Польшу 31 августа и останется до 1 сентября.

В надежде на это, как неофициально сообщает польская пресса, руководство страны готовится перенести памятные мероприятия из Гданьска в Варшаву.

Россию не позвали

Отсутствие России на мероприятиях 80-летия начала войны официальная Варшава объяснила нарушением международного права в 1939 году. Вторая мировая война началась 1 сентября 1939 года с нападения Германии на Польшу. После этого часть территории Польши отошла к Германии, а другая часть — к Советскому Союзу.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ранее заявлял, что любые мемориальные мероприятия в любой стране мира, которые посвящены годовщине Великой Отечественной и Второй мировой войны, без участия РФ не могут считаться полноценными.

В свою очередь польский вице-премьер Сасин заявил, что отсутствие в приглашении России обусловлено вооруженным конфликтом на юго-востоке Украины.

"Было бы неуместно отмечать годовщину вооруженной агрессии против Польши с участием лидера, который сегодня действует таким образом по отношению к соседу", — заявил он.