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Германия пообещала Украине поддержку после выборов в Раду 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: Reuters
Правительство Германии отреагировало на результаты парламентских выборов на Украине и сделало заявление. Об этом рассказал посол Украины в Германии Андрей Мельник в твиттере.
По его словам, в Германии поприветствовали результаты выборов в Раду. Теперь Берлин рассчитывает, что новое правительство приступит к своим обязанностям и будет работать над программой реформ.
"Германия будет поддерживать Украину советами и делом на этом ее пути и в дальнейшем", — подчеркнул Мельник.
Ранее сообщалось, что в Госдуме оценили итоги выборов на Украине.
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В мире , Андрей Мельник , Госдума , Германия
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