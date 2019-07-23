Германия пообещала Украине поддержку после выборов в Раду

Правительство Германии отреагировало на результаты парламентских выборов на Украине и сделало заявление. Об этом рассказал посол Украины в Германии Андрей Мельник в твиттере.

По его словам, в Германии поприветствовали результаты выборов в Раду. Теперь Берлин рассчитывает, что новое правительство приступит к своим обязанностям и будет работать над программой реформ.

"Германия будет поддерживать Украину советами и делом на этом ее пути и в дальнейшем", — подчеркнул Мельник.