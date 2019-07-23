Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Жителям Крыма назвали два способа, чтобы попасть в ЕС 

News.ru 8 минут назад
Фото: ТАСС
Жители Крыма, получившие российские паспорта после 2014 года, не смогут посещать страны Европейского союза, так как им будет отказано в выдаче виз. Об этом заявил глава представительства ЕС в Москве Маркус Эдерер.
"Российские паспорта, выданные в Крыму российскими властями после аннексии, не будут признаваться и приниматься при обращении за шенгенской визой", — приводит ТАСС слова дипломата.
Он также подчеркнул, что Евросоюз никогда не признает Крым частью России, поэтому у жителей полуострова есть только два способа получить шенгенскую визу.
Так, по его словам, крымчане, у которых есть проездные документы, выданные российскими властями до 2014 года, смогут претендовать на получение визы на общих основаниях. При этом граждане, ставшие россиянами после 2014 года, для получения шенгенской визы могут использовать только украинские небиометрические паспорта.
Крым стал российской территорией после прошедшего в 2014 году на полуострове референдума, в ходе которого более 97% жителей высказались за воссоединение с РФ. Украина до сих пор считает Крым своей территорией.
Ранее News.ru писал о том, что двустороннее соглашение об упрощении визовых формальностей между Белоруссией и Евросоюзом может быть подписано в начале 2020 года. На данный момент представители стран проводят необходимые юридические процедуры, сообщила глава представительства ЕС в Минске Андреа Викторин.
News.ru: последние новости
Зеленский назначит нового генпрокурора после выборов в Раду Вашингтон заявил о готовности возобновить переговоры с КНДР ЦИК Украины обновила данные о явке
Комментарии3
В мире , Общество , Маркус Эдерер , Андреа Викторин , ЕС , ИТАР-ТАСС , Москва , Республика Крым
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Что известно о пожаре в лагере под Хабаровском1
Евросоюз обратился к новой Раде18
Назван первый в истории итог выборов на Украине11
Украина устала от героев Майдана6
ЧП под Хабаровском: страшный пожар унес жизнь ребенка13
Видео
01:04
Горящая в атмосфере Tiangong-2 попала на видео
Технологии Наука и техника
00:39
Пока вы не уснули: ловушка для Зеленского
В мире
01:12
Соратник Ельцина внес ясность в планы по продаже Карелии
Политика
02:56
Назло Собчак: Виторган и Нинидзе вместе сбежали в отпуск
Шоу-бизнес Статьи
01:32
Соловьёв признал вид на жительство в Италии
Общество
00:45
Появились фотографии взорванного в петербургском метро вагона
Новости Москвы
01:06
Дама без головы: страшная находка в московском сквере
Криминал Статьи
02:28
Инженеры показали парашюты для космических туристов
Наука и техника Технологии
00:22
Умер генеральный директор МАГАТЭ
Происшествия
00:59
Россиян опять заметили за охотой на просрочку у помоек
Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение