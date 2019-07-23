Жителям Крыма назвали два способа, чтобы попасть в ЕС

"Российские паспорта, выданные в Крыму российскими властями после аннексии, не будут признаваться и приниматься при обращении за шенгенской визой", — приводит ТАСС слова дипломата.

Он также подчеркнул, что Евросоюз никогда не признает Крым частью России, поэтому у жителей полуострова есть только два способа получить шенгенскую визу.

Так, по его словам, крымчане, у которых есть проездные документы, выданные российскими властями до 2014 года, смогут претендовать на получение визы на общих основаниях. При этом граждане, ставшие россиянами после 2014 года, для получения шенгенской визы могут использовать только украинские небиометрические паспорта.

Крым стал российской территорией после прошедшего в 2014 году на полуострове референдума, в ходе которого более 97% жителей высказались за воссоединение с РФ. Украина до сих пор считает Крым своей территорией.