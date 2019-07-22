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Евросоюз выразил готовность работать с новой Верховной радой 

Деловая газета «Взгляд» + ещё 1 55 минут назад
Фото: ТАСС
Страны Евросоюза полны решимости работать с новой Верховной радой и будущим правительством Украины для продолжения политической ассоциации и экономической интеграции, говорится заявлении внешнеполитической службы ЕС.
В заявлении подчеркивается, что граждане Украины дали властям «сильный мандат на реализацию программы реформ», передает ТАСС.
«Евросоюз продолжает поддерживать демократическую, стабильную и процветающую Украину. Мы полны решимости работать с новой Верховной радой, будущим правительством, когда они будут сформированы, чтобы продолжать нашу политическую ассоциацию, экономическую интеграцию и работать над процессом реформ, которые лежат в основе нашего Соглашения об ассоциации», — подчеркнули во внешнеполитической службе ЕС.
Среди первоочередных реформ в документе отмечается борьба с коррупцией, установление верховенства закона, обеспечение энергетической и макроэкономической стабильности «на благо граждан Украины».
ЕС отметил, что согласно предварительному заключению наблюдателей ОБСЕ свободы и права граждан на выборах «в целом соблюдались». Брюссель также призвал Киев принять меры к минимизации различных отмеченных наблюдателями негативные практики, такие как подкуп избирателей или манипулирование СМИ.
Во воскресенье на Украине прошли внеочередные выборы в Верховную раду, которые, несмотря на многочисленные нарушения, признаны состоявшимися.
По итогам обработки 80 процентов протоколов с парламентских выборов на Украине, партия «Слуга народа» лидирует с 42,85% голосов, результат «Оппозиционной платформы — За жизнь» — 12,97%. Партия экс-президента Петра Порошенко «Европейская солидарность» занимает третье место с 8,33%. У «Батькивщины» — 8,10% голосов, у «Голоса» — 6,07%.
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Комментарии
В мире , Петр Порошенко , ЕС , ОБСЕ , Правительство Украины , Верховная Рада , ИТАР-ТАСС
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