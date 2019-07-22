«Это был сигнал»: турецкие СМИ рассказали о значимости С-400 для Анкары

Издание Türkiye назвало сигналом дату начала поставок российских С-400 и рассказало о важности зенитно-ракетных комплексов для Анкары

В статье указывается, что начало поставок С-400 — середина июля — практически день в день совпало с годовщиной попытки переворота в Турции , которое издание называет "попыткой оккупации".

США и Автор отмечает, что за событиями в тот момент следили все страны, в том числе Россия Израиль . При этом издание подчеркивает, что последние два государства проводят много разведывательной работы в регионе, в чем им помогают новейшие технологии.

Türkiye обращает особое внимание на то, что С-400 даст возможность Анкаре собирать сведения о своих соседях и союзниках по НАТО

"Турция видит (после поставок ЗРК — прим.ред.) любой их шаг, и они понимают, что за ними наблюдают. Мы станем одной из немногих стран, способных обнаруживать неуловимые для радаров боевые самолеты и корабли. От нас не скроется ни одна угроза", — отмечает издание.

При этом автор подчеркивает, что пуск ракет станет самым радикальным вариантом.

"Системы С-400 будут активны во время операций наших сил безопасности в какой-нибудь из соседних стран или в открытом море. В случае угрозы система обнаружит ее и благодаря программному обеспечению или блокирует, создав защитную стену, или уничтожит", — резюмирует издание.

Поставки С-400 в Турцию

Контракт на поставку четырех дивизионов С-400 на 2,5 миллиарда долларов заключили в 2017 году. Часть сделки Турция оплатит сама, часть покроет российский кредит.

Турция стала третьей после Белоруссии и Китая страной, куда Москва поставляет "Триумфы". В скором времени к ним должна присоединиться Индия.

После подписания сделки США потребовали отказаться от российских С-400 и взамен приобрести американские комплексы Patriot. Вашингтон также заявил о решении исключить Турцию из программы по производству новейших истребителей F-35.

Президент Турции Тайип Эрдоган назвал договор по С-400 самым важным в истории страны.