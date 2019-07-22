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«Слуга народа» не отказывается от создания коалиции 

РИА Новости 45 минут назад
Фото: РИА Новости
Партия президента Украины Владимира Зеленского "Слуга народа" рассматривает возможность создания коалиции с другими политическими силами, несмотря на то, что может получить парламентское большинство и без объединения с кем-либо, сообщила Галина Янченко, шедшая пятым номером в списке партии на выборах.
"С одной стороны, мы действительно имеем большинство, которым можно принимать решение. С другой стороны, мы заинтересованы в том, чтобы и в дальнейшем консолидировать общество, и чтобы фактически те решения, которые будут приниматься Верховной радой, представляли как можно большее количество украинских избирателей. Поэтому мы не отказываемся от переговоров, не отказываемся от коалиции, и это тоже один из возможных сценариев", — сказала Янченко в эфире украинского телеканала "Громадское".
Она также подтвердила, что "Слуга народа" продолжает работать над коалиционным соглашением.
Внеочередные выборы прошли на Украине 21 июля. По итогам обработки 85,01% протоколов, партия Зеленского "Слуга народа" набирает 42,93% по партийным спискам. Таким образом, у нее есть шанс впервые в истории страны получить однопартийное большинство в парламенте.
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Комментарии
В мире , Украина , Владимир Зеленский , Верховная Рада
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