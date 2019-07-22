США готовы возобновить переговоры с КНДР

"Они, вероятно, хотели бы встретиться. Посмотрим, что произойдет. Недавно была небольшая переписка, очень позитивная переписка с Северной Кореей", — сказал американский лидер, не вдаваясь в детали.

При этом он напомнил, что Пхеньян следует своим обещаниям и воздерживается от проведения новых ядерных и ракетных испытаний. "Опять-таки ядерных испытаний, ракетных испытаний [в КНДР] нет", — отметил Трамп.

"Мы будем готовы [к переговорам], когда они будут готовы", — подчеркнул в заключение руководитель администрации США, имея в виду должностных лиц КНДР.

В июне 2018 года в Сингапуре состоялся первый в истории саммит США и КНДР, по итогам которого был принят совместный документ. Пхеньян тогда взял на себя обязательства по денуклеаризации Корейского полуострова в обмен на гарантии безопасности со стороны Вашингтона. Второй саммит КНДР и США прошел в Ханое 27-28 февраля. Президент США Дональд Трамп и председатель Госсовета КНДР Ким Чен Ын на нем даже после нескольких встреч, в том числе с глазу на глаз, не смогли прийти к договоренностям и не стали подписывать совместный документ.

30 июня между Дональдом Трампом и Ким Чен Ыном состоялась третья по счету личная встреча, которая прошла в демилитаризованной зоне на границе КНДР и Республики Корея. Президент США по итогам этой встречи уточнил, что стороны рассчитывают возобновить переговоры рабочего уровня в течение двух-трех недель.