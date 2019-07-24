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Трамп нашел в Джонсоне своего британского двойника 

Lenta.ru + ещё 6 27 минут назад
Фото: Reuters
Президент США Дональд Трамп положительно оценил избрание Бориса Джонсона на пост премьер-министра Великобритании. Его слова передает The Independent.
Трамп назвал Джонсона «жестким и умным», а также выразил надежду, что он закончит Brexit.
«Борис хороший. Он отлично справится с работой», — сказал он.
Помимо этого, американский лидер подчеркнул, что Джонсона часто сравнивают с ним и даже называют «британским Трампом», отметив, что ему самому это нравится.
«Я люблю их там. Вот чего они хотели. Вот что им нужно», — добавил Трамп.
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В мире , США , Борис Джонсон , Дональд Трамп , The Independent , Великобритания
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