Трамп нашел в Джонсоне своего британского двойника

Трамп назвал Джонсона «жестким и умным», а также выразил надежду, что он закончит Brexit.

«Борис хороший. Он отлично справится с работой», — сказал он.

Помимо этого, американский лидер подчеркнул, что Джонсона часто сравнивают с ним и даже называют «британским Трампом», отметив, что ему самому это нравится.