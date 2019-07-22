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Бойцы ВСУ разместили минометы у Станицы Луганской 

ТК «Звезда» 48 минут назад
Фото: GeneralStaff.ua Facebook
Украинские силовики применяют комплексы средств РЭБ против беспилотников СММ ОБСЕ для сокрытия вооружения ВСУ, размещенного в районе Станицы Луганской.
Разведка Народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР) выявила вооружение Вооруженных сил Украины в районе участка разведения сил и средств у Станицы Луганской. Речь идет о трех минометных расчетах 2Б9 «Василек» калибра 82 миллиметра.
Кроме того, украинские силовики используют средства радиоэлектронной борьбы, подавляющие каналы управления беспилотными летательными аппаратами, сообщил на брифинге 22 июля начальник пресс-службы Народной милиции ЛНР Яков Осадчий.
Представитель оборонного Республики подчеркнул, что данные факты отражены в отчете Специальной мониторинговой миссии. Осадчий отметил, что размещение вооружения у линии соприкосновения идет в разрез с минскими договоренностями.
Ранее сообщалось, что наблюдатели миссии ОБСЕ зафиксировали 75 нарушений режима тишины с момента вступления в силу нового бессрочного перемирия. Напомним, документ вступил в силу в ночь на 21 июля.
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В мире , Армия , Яков Осадчий
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