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В победе партии Зеленского увидели опасность 

Рамблер 23 минуты назад
Немецкая газета Die Welt увидела опасность в победе партии президента Украины Владимира Зеленского на выборах в Верховную раду, пишет «Газета.ру».
По мнению журналистов издания, оглушительный успех партии «Слуга народа» имеет значение для всего континента. Эта партия не ориентируется на определенный слой общества, а обращается к разным социальным группам.
Так, часть украинского общества ориентируется на сближение с Западом, другая часть выступает за улучшение отношений с Россией. По мнению автора статьи, если Зеленский пойдет на компромисс с Кремлем, границы Европы можно будет смело менять.
По итогам обработки 76,34% избирательных бюллетеней, партия Владимира Зеленского «Слуга народа» набирает 42,77% голосов. На втором месте с 12,99% голосов — партия «Оппозиционная платформа — за жизнь».
В мире , Видео , Украина , Владимир Зеленский , Верховная Рада , Газета.Ru , Die Welt
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