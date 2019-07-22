В победе партии Зеленского увидели опасность

По мнению журналистов издания, оглушительный успех партии «Слуга народа» имеет значение для всего континента. Эта партия не ориентируется на определенный слой общества, а обращается к разным социальным группам.

Так, часть украинского общества ориентируется на сближение с Западом, другая часть выступает за улучшение отношений с Россией. По мнению автора статьи, если Зеленский пойдет на компромисс с Кремлем, границы Европы можно будет смело менять.

По итогам обработки 76,34% избирательных бюллетеней, партия Владимира Зеленского «Слуга народа» набирает 42,77% голосов. На втором месте с 12,99% голосов — партия «Оппозиционная платформа — за жизнь».