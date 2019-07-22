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Вещи «железной леди» уйдут с молотка 

Lenta.ru 1 час назад
Фото: Lenta.ru
Ценные вещи Маргарет Тэтчер, первой женщины на посту премьер-министра Великобритании, выставят на продажу почти за 30 тысяч фунтов стерлингов. Об этом пишет Daily Mail.
Изначально они были проданы сразу после ее смерти в 2013 году коллекционеру, а сейчас он решил вернуть их на рынок.
Среди вещей присутствует библия, которая была подарена Тэтчер духовной организацией «Декан и каноны Виндзора» в 1995 году в честь ее награждения Благороднейшим орденом Подвязки (высшим рыцарским орденом Великобритании). Планируется, что она будет продана за 10 тысяч фунтов стерлингов.
Сборник церковных гимнов Тэтчер, чей отец был методистским священником, был вручен ей еще на посту премьера в 1989 году и оценивается в 3,6 тысячи фунтов стерлингов.
Кроме того, на торгах будут представлены ее уникальные наряды, в том числе костюм темно-синего цвета, состоящий из шелковой рубашки и шерстяной юбки, от Francois Neckar Couture of London, в котором она постоянно появлялась на публике в 1980-х годах. Его хотят продать за 2,4 тысячи фунтов стерлингов.
Среди остальных вещей покупатели смогут побороться за шерстяное зимнее пальто от Aquasculum of London, водонепроницаемые сапоги из искусственного меха, дубовое кресло из ее дома в Белгрейвии, кошелек и фарфоровый сервиз.
Ранее в этом году на аукционе было продано 192 лота, состоящих из личных вещей Маргарет Тэтчер, которыми она пользовалась на службе.
Маргарет Тэтчер ― премьер-министр Великобритании в 1979—1990 годах и первая женщина, занявшая этот пост, а также первая женщина, ставшая премьер-министром европейского государства. Она известна по прозвищу «железная леди».
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Комментарии
В мире , Европа , Маргарет Тэтчер
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