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Свадебный фотограф Зеленского побеждает на выборах в Раду 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: Evgeniy Maloletka/AP
В Запорожье кандидат от партии лидера страны Владимира Зеленского Сергей Штепа обгоняет своего соперника, депутата Рады четырех созывов Вячеслава Богуслаева, сообщает "Страна.ua".
После обработки 79,54% протоколов, стало известно, что Штепа набирает 43,64%.
В анкете на сайте ЦИК страны говорится, что Штепа является временно безработным, однако на сайтах Запорожья можно встретить объявления о его услугах как свадебного фотографа.
Ранее сообщалось, что в Одессе Дарт Вейдер также проиграл своему сопернику от партии "Слуга народа".
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В мире , Украина , Владимир Зеленский , Сергей Штепа , Вячеслав Богуслаев , Запорожье
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