Медведчук объяснил свои выступления на русском языке

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Медведчук объяснил свои публичные выступления на русском языке 

Национальная Служба Новостей + ещё 8 1 час назад
Украинский политик, глава политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук объяснил свои публичные выступления на русском языке тем, что желает поддержать жителей юго-востока Украины, среди которых много русскоговорящего населения. Об этом он написал в Facebook.
«В знак протеста специально говорю на русском, чтобы поддержать людей, особенно жителей юго-востока. Это важно для тех, кто понимает, что суть не в языке», — пояснил Медведчук.
Ранее политик прокомментировал результат выборов в парламент на Украине, в результате которых «Оппозиционная платформа — За жизнь» заняла второе место. По его словам, в партии «довольны результатом, но до конца не удовлетворены».
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В мире , Видео , Украина , Виктор Медведчук
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