Британские полицейские устроили погоню за «динозавром»

Just another late shift in #Plymouth — We can confirm the Doyouthinkhesawus is NOT extinct and they can run real fast! Let’s hear your best ‘Why did the dinosaur cross the road’ jokes please… #Doyouthinkhesawus #DinosaurCostume #LateShiftAntics @UKCopHumour @BullshirePolice pic.twitter.com/GUc6Z6aR1A— Charles Cross Police Team (@CharlesCrossLPP) 21 июля 2019 г. Полицейские из британского города Плимут (графство Девон) опубликовали в Twitter видео "погони" за человеком в костюме динозавра.

Ролик посмотрели уже более 30 тысяч человек.

На кадрах видно, как полицейский автомобиль следует за убегающим мужчиной, переодетым в динозавра. При этом сидящие в нем сотрудники полиции не могут сдержать смех.

"Заставляет задуматься, как они вымерли", — сказал один из них.

В подписи к видео авторы просят пользователей твиттера предположить, зачем "динозавру" понадобилось перебегать дорогу.