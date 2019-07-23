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Зеленский хочет объединить три министерства 

Газета.Ru + ещё 2 1 час назад
Фото: ТАСС
Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал идею объединения трех министерств. Об этом сообщает "Украинская правда".
Украинский глава заявил, что поддерживает эту идею.
Отмечается, что речь идет о министертсвах культуры, информационной политики и молодёжи и спорта.
Президент Украины также рассказал о том, что у его команды есть свое видение реализации объединения.
Зеленский добавил, что структура объединения появится после формирования нового правительства.
Ранее сообщалось, что свадебный фотограф Зеленского побеждает на выборах в Раду.
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В мире , Украина , Владимир Зеленский
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