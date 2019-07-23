Зеленский хочет объединить три министерства 

Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал идею объединения трех министерств. Об этом сообщает "Украинская правда".
Украинский глава заявил, что поддерживает эту идею.
Отмечается, что речь идет о министертсвах культуры, информационной политики и молодёжи и спорта.
Президент Украины также рассказал о том, что у его команды есть свое видение реализации объединения.
Зеленский добавил, что структура объединения появится после формирования нового правительства.
Ранее сообщалось, что свадебный фотограф Зеленского побеждает на выборах в Раду.