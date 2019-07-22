В глазах мира британский лев превращается в шакала

Судя по суетливым метаниям Лондона, британско-иранская история со взаимными задержаниями нефтетанкеров повернулась не так, как планировали, рассчитывали и ожидали островные власти. И ведь далеко не в первый раз, что характерно. Похоже, подобный подход становится основным принципом государственной политики Соединенного Королевства

Стоит напомнить, что все началось 4 июля, когда в Гибралтаре , который, как известно, является заморской территорией Великобритании, был задержан иранский танкер Grace 1 по подозрению в поставках нефти в Сирию в обход санкций ЕС . Суд оставил под стражей несколько членов экипажа судна, включая капитана и старпома, до 15 августа.

Довольно быстро стало понятно, каким образом Тегеран намерен ответить на вызов — проблемами для британских кораблей в Ормузском проливе, северное побережье которого принадлежит именно Ирану . Однако нужная "рыба" в руки довольно долго не шла, хотя попутно имели место другие инциденты. Например, за контрабанду миллиона литров топлива был задержан корабль под панамским флагом. Учитывая, как бодро от него принялись открещиваться владельцы, а Панама оперативно сняла с судна свой флаг, тот и впрямь занимался нелегальными перевозками.

Повезло же Тегерану в прошедшую пятницу, 19 июля, когда Корпус стражей Исламской революции задержал — за нарушение сразу нескольких пунктов международного морского права — нефтяной танкер Stena Impero, принадлежащий шведской компании Stena Bulk (среди 23 членов экипажа оказалось даже трое россиян). Тогда же остановили еще одно судно — Mesdar, но отпустили после разъяснений о безопасном судоходстве.

Разница в том, что Stena Impero шел под британским флагом, а Mesdar — под либерийским, и данное обстоятельство стало ключевым в решении иранцев, о чем они прямо и сказали.

Далее последовала весьма бурная реакция Лондона.

По сведениям СМИ, власти страны направили в Совет безопасности ООН обращение, в котором задержание танкера названо "незаконным вмешательством". По утверждению Лондона, инцидент произошел в территориальных водах Омана.

Кстати, именно отсюда растут ноги очередного поиска "русского следа". Согласно утечкам в СМИ, британские спецслужбы подозревают, что Тегеран воспользовался "российской шпионской технологией" по искажению координат GPS, в результате чего экипаж, сам того не ведая, завел танкер в иранские воды, где попал в расставленную КСИР ловушку.

Также чрезвычайный комитет правительства Великобритании COBRA рекомендовал британским кораблям "держаться подальше" от Ормузского пролива в течение "некоторого периода" времени. Учитывая стратегический статус пролива, связывающего Персидский залив с мировым океаном и пропускающего через себя треть мирового оборота СПГ и почти пятую — нефти, можно представить, с каким "восторгом" воспринял эту рекомендацию бизнес, чьи суда работают в регионе под флагом королевства.

Инсайдеры сообщают, что Лондон планирует ввести санкции против Ирана — дипломатические и экономические меры, в том числе заморозку активов. Кроме того, ожидается, что Британия приложит усилия, чтобы ЕС и ООН возобновили санкционные ограничения, снятые после заключения ядерной сделки в 2016 году.

Что же касается официальной риторики, то она отличается привычной бескомпромиссностью. Глава МИД Джереми Хант заявил, что ответ будет "продуманным и жестким" и, если ситуацию не урегулируют, "будут серьезные последствия".

Правда, пафос его слов оказался несколько смазан сообщением, что первым делом он пообщался по данному поводу с госсекретарем США Майком Помпео. Действия Великобритании сильно напоминают поведение дворового задиры, который неожиданно для себя — в очередной раз неожиданно — получил сдачи и бежит к старшему брату, рассчитывая на его заступничество и помощь.

Но тут, судя по всему, британцев ждал неприятный сюрприз. И Вашингтон, и НАТО проявили на удивление слабый энтузиазм в поддержке своего анфан террибля. Североатлантический альянс отделался очень коротким сухим заявлением, поддержав "все дипломатические усилия" для нормализации ситуации.

Что касается США, то и их реакция выглядит подозрительно вялой. Штаты в лице Помпео, разумеется, высказали все положенные осуждения в адрес Тегерана. Однако в целом скорее дистанцировались от проблемы, выразив надежду на урегулирование за столом переговоров.

Старая мудрость гласит: сначала ты работаешь на репутацию, потом репутация работает на тебя. Вряд ли на международной арене можно найти более яркую тому иллюстрацию, нежели Великобритания — с ее реноме закулисного кукловода мира даже после утраты статуса империи и сверхдержавы.

Однако любая репутация имеет свойство иссякать, если ее бездарно растрачивать. А Лондон слишком часто в последние годы давал повод задуматься, насколько соответствует действительности его многовековой имидж хитроумного интригана и просчитывающего на десять шагов вперед стратега.

В результате мы присутствуем при по-настоящему историческом процессе: превращении в глазах мира британского льва в шакала Табаки.