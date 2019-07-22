Избирательная кампанию в Раду установила антирекорд

«Эта кампания является рекордной за всю историю наблюдения нашей организацией, то есть рекордной за последние 25 с половиной лет относительно фактов незаконной агитации», — заявил Кошель, слова которого приводит «Укринформ».

Так, по данным КИУ, 20-21 июля на Украине было размещено большое количество материалов, в которых прямо или косвенно присутствовала незаконная агитация в пользу отдельных партий и кандидатов в депутаты. Кроме того, в «день тишины» и в день голосования на Украине в Сети распространялась реклама участников выборов, а также происходила массовая смс-рассылка избирателям с призывом поддержать определенных кандидатов.

По словам наблюдателей, больше всего незаконной агитации было зафиксировано со стороны партий «Слуга народа», «Оппозиционная платформа — За жизнь» и «Оппозиционный блок». Также были зарегистрированы случаи агитации в пользу Аграрной партии Украины, «Свободы», «Голоса», «Европейской солидарности» и «Батькивщины».

В воскресенье на Украине прошли парламентские выборы, они были признаны состоявшимися. В Понедельник днем были обработаны 64% протоколов

Газета ВЗГЛЯД подробно писала о ситуации вокруг внеочередных выборов в Верховную раду.