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Избирательная кампанию в Раду установила антирекорд 

Деловая газета «Взгляд» + ещё 2 1 час назад
Фото: РИА Новости
Предшествующая досрочным выборам в Верховную раду Украины избирательная кампания стала рекордной по числу фактов незаконной агитации, сообщил глава Комитета избирателей Украины (КИУ) Алексей Кошель.
«Эта кампания является рекордной за всю историю наблюдения нашей организацией, то есть рекордной за последние 25 с половиной лет относительно фактов незаконной агитации», — заявил Кошель, слова которого приводит «Укринформ».
Так, по данным КИУ, 20-21 июля на Украине было размещено большое количество материалов, в которых прямо или косвенно присутствовала незаконная агитация в пользу отдельных партий и кандидатов в депутаты. Кроме того, в «день тишины» и в день голосования на Украине в Сети распространялась реклама участников выборов, а также происходила массовая смс-рассылка избирателям с призывом поддержать определенных кандидатов.
По словам наблюдателей, больше всего незаконной агитации было зафиксировано со стороны партий «Слуга народа», «Оппозиционная платформа — За жизнь» и «Оппозиционный блок». Также были зарегистрированы случаи агитации в пользу Аграрной партии Украины, «Свободы», «Голоса», «Европейской солидарности» и «Батькивщины».
В воскресенье на Украине прошли парламентские выборы, они были признаны состоявшимися. В Понедельник днем были обработаны 64% протоколов
Газета ВЗГЛЯД подробно писала о ситуации вокруг внеочередных выборов в Верховную раду.
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В мире , Украина , Алексей Кошель , Верховная Рада , Укринформ , Деловая газета "Взгляд"
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