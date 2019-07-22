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Савченко на выборах в Раду получила восемь голосов, сообщили СМИ 

РИА Новости 1 час назад
Депутат Верховной рады Украины Надежда Савченко, которая баллотировалась в одномандатном избирательном округе №51 в Донецкой области, получила восемь голосов поддержки, сообщает в понедельник сайт "Громадське ТВ" ("Общественное ТВ").
Ранее депутат Савченко, обвиняемая в подготовке терактов в центре Киева, заявила, что намерена поехать на территорию Донбасса и проводить там предвыборную агитацию.
Как говорится в сообщении на сайте, Савченко не планирует обжаловать результаты выборов. Также сообщается, что победил в округе самовыдвиженец Александр Ковалёв.
Внеочередные выборы прошли на Украине в воскресенье.
После обработки 35,51% протоколов партия президента Украины Владимира Зеленского "Слуга народа" набирает 42,19% на парламентских выборах, партия Юрия Бойко "Оппозиционная платформа — за жизнь" — 12,75%. Третье место у партии бывшего президента Петра Порошенко "Европейская солидарность", у нее 8,71%, далее идет партия "Батькивщина" экс-премьера Юлии Тимошенко с 8,15%, замыкает пятерку партия музыканта Святослава Вакарчука "Голос" — 6,39%.
Официальные результаты выборов должны быть обнародованы ЦИК до 5 августа включительно.
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Комментарии4
В мире , Видео , Украина , Юрий Бойко , Юлия Тимошенко , Петр Порошенко , Владимир Зеленский , Александр Ковалев , Надежда Савченко , Святослав Вакарчук , Центризбирком России , Верховная Рада , Киев
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