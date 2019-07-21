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Президент Египта продлил на три месяца режим чрезвычайного положения в стране 

ТАСС 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси на три месяца продлил режим чрезвычайного положения в стране. Об этом в воскресенье сообщило национальное египетское телевидение.
Отмечается, что глава египетского государства "подписал указ о продлении с 25 июля нынешнего года на три месяца режима чрезвычайного положения".
"Вооруженным силам страны и национальной полиции надлежит принять все необходимые меры для противодействия проявлениям терроризма и искоренения источников его финансирования, укрепления и поддержания безопасности по всей стране, защиты государственной границы, общественной и частной собственности граждан", — говорится в постановлении президента Египта.
11 июля египетский парламент одобрил предложение ас-Сиси о продлении ЧП на всей территории страны на трехмесячный период. Это уже десятое подряд продление чрезвычайного режима в Египте, предложенное президентом республики.
Исключительные меры были введены в Египте в апреле 2017 года после терактов в церквях в городах Танта и Александрия, где во время празднования Пальмового (Вербного) воскресенья погибли 45 человек, свыше 120 пострадали. Тогда ответственность за атаки взяла на себя террористическая группировка "Исламское государство" (запрещена в РФ).
После этого ас-Сиси объявил о решении ввести чрезвычайное положение сроком на три месяца с возможностью продления. С тех пор режим ЧП с одобрения правительства и парламента продлевается каждые три месяца.
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Комментарии
В мире , абдель ас-сиси , Исламское государство , Египет
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