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Нестор Шуфрич: народ Украины еще увидит, кого же он выбрал 

Вести.Ru + ещё 54 52 минуты назад
"Сегодня народ Украины доверил Владимиру Зеленскому абсолютную власть. Важно, чтобы и президент, и большинство в парламенте осознали, что только в случае урегулирования конфликта на Донбассе, Украина может развиваться дальше. Сегодня все проблемы напрямую или косвенно связаны с этим конфликтом и без его завершения будут только усугубляться", — заявил в прямом эфире программы "60 минут" член партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Нестор Шуфрич.
"Оппозиционная платформа — За жизнь" вчера на выборах получила второй результат. И мы будем первой оппозиционной партией. Зеленский продемонстрировал себя избирателям как прорусский политик, который очень грамотно сыграл на этих эмоциях украинцев. Он создал имидж человека, который равноудален от всех политических течений. Наши предупреждения, что он — это НАТО, это МВФ, это Супрун, не были услышаны и приняты. Теперь мы все ждем сентябрь-октябрь, чтобы народ Украины, наконец, понял, кого же он выбрал", — отметил Нестор Шуфрич.
21 июля на Украине прошли внеочередные выборы в парламент. Половина депутатского корпуса, то есть 225 человек, избрана по партийным спискам, половина — в мажоритарных округах.
Партия Владимира Зеленского "Слуга народа" после обработки половины протоколов набирает 42,45% голосов. На втором месте идет партия Юрия Бойко "Оппозиционная платформа — За жизнь", третье место занимает партия бывшего президента Петра Порошенко "Европейская солидарность", далее — "Батькивщина" экс-премьера Юлии Тимошенко. Замыкает пятерку партия музыканта Святослава Вакарчука "Голос".
"Слуга народа" может получить 247 мест в Раде, что позволит ей создать однопартийное большинство.
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В мире , Видео , Украина , Юрий Бойко , Нестор Шуфрич , Юлия Тимошенко , Петр Порошенко , Владимир Зеленский , Святослав Вакарчук , Международный валютный фонд , НАТО
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