Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Порошенко пообещал остановить «российский реванш» в новой Раде 

Деловая газета «Взгляд» + ещё 11 59 минут назад
Фото: РИА Новости
Экс-президент Украины и лидер партии «Европейская солидарность» Петр Порошенко обещал остановить «российский реванш» в Раде нового созыва.
«Нам с вами бороться за Украину и нам с вами останавливать российский реванш», — цитирует ТАСС заявление Порошенко после объявления результатов экзитполов.
Порошенко добавил, что постарается не допустить «Оппозиционную платформу — За жизнь» к реальной политике, а именно — к формированию коалиции и кабинета министров.
По данным Национального экзитпола, «Слуга народа» набирает 43,9%, «Оппозиционная платформа — За жизнь» — 11,5%, «Европейская солидарность» — 8,9%, «Батькивщина» — 7,6%, «Голос» — 6,3%.
Деловая газета «Взгляд»: последние новости
Премьер Японии назвал предпочтительные сроки заключения мирного договора с Россией Бензин в Грузии подскочил в цене до исторического максимума Русофобия поставила Польшу в невыгодное положение
В мире , Украина , Петр Порошенко , ИТАР-ТАСС
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Россияне смогут подавать коллективные иски
В Израиле умер депутат Госдумы Василий Тарасюк23
«Похоронивший» президента Туркмении политолог объяснился7
Как Россию втягивают в танкерную войну19
Зеленский обозначил приоритеты влястям Украниы109
Видео
01:09
Сторонник Зеленского разругался со старушкой на выборах
Украина В мире
03:56
Появились данные экзит-поллов на выборах в Раду
В мире Конфликты
21:58
Стало известно о смерти президента Туркменистана
СНГ В мире
00:20
«Проблема» Зеленского ужаснула Скабееву
Политика В мире
05:04
Грузия столкнулась с новой проблемой из-за России
В мире Кавказ
01:22
Иран отказался отпускать задержанных на танкере россиян
В мире
00:49
Украинские военные подорвались у Счастья
В мире Украина
00:31
Между Москвой и Петербургом встали «Сапсаны»
Происшествия Другое
04:53
В ДНР заявили о срыве перемирия
В мире
04:44
Boeing вернулся в Москву из-за пожара
Происшествия Пожары
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение