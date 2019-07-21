Порошенко пообещал остановить «российский реванш» в новой Раде

«Нам с вами бороться за Украину и нам с вами останавливать российский реванш», — цитирует ТАСС заявление Порошенко после объявления результатов экзитполов.

Порошенко добавил, что постарается не допустить «Оппозиционную платформу — За жизнь» к реальной политике, а именно — к формированию коалиции и кабинета министров.

По данным Национального экзитпола, «Слуга народа» набирает 43,9%, «Оппозиционная платформа — За жизнь» — 11,5%, «Европейская солидарность» — 8,9%, «Батькивщина» — 7,6%, «Голос» — 6,3%.