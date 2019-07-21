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Против гонконгских протестующих применили газ 

Вести.Ru + ещё 26 36 минут назад
Фото: Reuters
Десятки тысячи демонстрантов в Гонконге в воскресенье, 21 июля, вышли на третью за последние месяцы масштабную акцию протеста. Они выступают против поправок к закону об экстрадиции.
Акция была согласована с властями, однако полиция потребовала сократить маршрут, ссылаясь на соображения безопасности. Демонстранты требованиям не подчинились, вышли за пределы согласованного маршрута и принялись блокировать главные дороги города. Для разгона протестующих полицейские применили слезоточивый газ.
По данным организаторов в акции участвуют около 430 тысяч человек, правоохранительные органы, со своей стороны, насчитали 138 тысяч человек, сообщает РИА Новости.
Полиция объявила, что собирается зачистить заблокированные районы и призвала демонстрантов немедленно разойтись. Они не подчинились. В результате на одной из центральных городских дорог произошли столкновения. Полиция применила слезоточивый газ, участники акции бросали в стражей правопорядка различные предметы, в том числе кирпичи.
Протесты спровоцировал законопроект, призванный наладить механизм выдачи Китаю подозреваемых в нарушении законов КНР или находящихся в розыске. Оппозиция считает, что такая норма будет использоваться в репрессивных целях и поставит под угрозу демократические ценности автономного Гонконга.
Глава местной администрации Кэрри Лам ранее объявила о решении снять законопроект с повестки, однако протесты не утихают.
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Комментарии
В мире , Кэрри Лам , МВД , РИА Новости , Гонконг
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