Против гонконгских протестующих применили газ

Десятки тысячи демонстрантов в Гонконге в воскресенье, 21 июля, вышли на третью за последние месяцы масштабную акцию протеста. Они выступают против поправок к закону об экстрадиции.

Акция была согласована с властями, однако полиция потребовала сократить маршрут, ссылаясь на соображения безопасности. Демонстранты требованиям не подчинились, вышли за пределы согласованного маршрута и принялись блокировать главные дороги города. Для разгона протестующих полицейские применили слезоточивый газ.

По данным организаторов в акции участвуют около 430 тысяч человек, правоохранительные органы , со своей стороны, насчитали 138 тысяч человек, сообщает РИА Новости.

Полиция объявила, что собирается зачистить заблокированные районы и призвала демонстрантов немедленно разойтись. Они не подчинились. В результате на одной из центральных городских дорог произошли столкновения. Полиция применила слезоточивый газ, участники акции бросали в стражей правопорядка различные предметы, в том числе кирпичи.

Протесты спровоцировал законопроект, призванный наладить механизм выдачи Китаю подозреваемых в нарушении законов КНР или находящихся в розыске. Оппозиция считает, что такая норма будет использоваться в репрессивных целях и поставит под угрозу демократические ценности автономного Гонконга.