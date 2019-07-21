Фатальная ошибка. Доверие Киева к Германии подорвано

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Украинский посол: доверие Киева к Германии подорвано 

BFM.RU 1 час назад
Возвращение российской делегации в ПАСЕ привело к подрыву доверия к Германии со стороны Киева. Об этом в интервью изданию Die Welt заявил посол Украины в стране Андрей Мельник, передает РИА Новости.
«Это решение было разрушительным», — сказал посол, посетовав, что возвращение России в ПАСЕ поддержали немецкие депутаты и, в частности, глава делегации Германии в Парламентской ассамблее Андреас Ник.
По его словам, на Украине возвращение российской делегации воспринимают как «фатальную ошибку».
«Не в последнюю очередь это подорвало в Киеве доверие к Германии», — заявил Мельник.
Кроме того, многие люди на Украине выражают опасения, что Германия однажды вернется к «реальной политике» и договорится с Россией за спиной Киева, пожертвовав его интересами, добавил дипломат.
В 2014 году после присоединения Крыма российскую делегацию лишили ряда прав в ПАСЕ.
В ответ Россия приостановила участие в заседаниях, а в 2017 году объявила о заморозке выплаты взносов в бюджет Парламентской ассамблеи до тех пор, пока полномочия делегации не будут восстановлены. В Совете Европы признали, что это решение привело к финансовым трудностям.
В конце июня ПАСЕ восстановила права российской делегации в полном объеме. После этого глава украинской делегации в организации Владимир Арьев заявил, что Украина покидает сессию ПАСЕ. В свою очередь, спикер Верховной рады Андрей Парубий отменил приглашение наблюдателям от организации на досрочные парламентские выборы на Украине.
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В мире , Видео , Украина
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