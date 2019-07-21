Президент Эквадора заявил, что Ассанж занимался шпионажем в посольстве

Президент Эквадора Ленин Морено заявил о наличии доказательств о том, что основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж занимался шпионажем в посольстве Эквадора в Лондоне.

"У нас есть все доказательства того, что комната, в которой находился Ассанж, была превращена в центр шпионажа, откуда можно было наблюдать, обнаруживать с помощью хакерских атак разные элементы обороны, экономики, политики дружественных стран", — заявил Морено в ходе пресс-конференции с госсекретарем США Майком Помпео в городе Гуаякиль.

Ассанж, обвиненный в Швеции в 2010 году в сексуальных домогательствах и изнасиловании, скрывался с июня 2012 года в посольстве Эквадора в Лондоне, опасаясь экстрадиции в скандинавскую страну. Утром 11 апреля 2019 года его задержали по запросу США. Суд в Лондоне признал его виновным в нарушении условий выхода под залог и приговорил к 11 месяцам тюрьмы.

Слушания по вопросу экстрадиции начались 2 мая. Власти США сообщили в конце мая, что предъявили Ассанжу новые обвинения в 17 эпизодах нарушения закона о шпионаже и раскрытии секретной информации. Ранее его обвиняли по одному пункту в сговоре с целью компьютерного взлома. В случае выдачи в США Ассанжу грозит многолетнее тюремное заключение. Британский суд рассмотрит дело об экстрадиции основателя Wikileaks Джулиана Ассанжа в США в начале 2020 года.