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Украинцев ждет очень плохое будущее, заявили в Раде 

РИА Новости + ещё 51 39 минут назад
На внеочередных парламентских выборах пока лидирует "партия войны", из-за которой украинцев может ждать "катастрофическое" будущее, заявил депутат Верховной рады, сопредседатель партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Вадим Рабинович в эфире телеканала NewsOne.
Ранее политик в комментарии телеканалу "112 Украина" посетовал, что явка на востоке страны неожиданно низкая, поэтому те, кто выступают за мир — просто не голосуют.
"Мы получим партию войны в большом количестве в парламенте. Это катастрофа для мирного будущего Украины", — сказал он.
По словам Рабиновича, без активного участия жителей Донецка, Луганска, Харькова, Одессы, Запорожья и Херсона в избирательном процессе происходит "безумие".
В минувшее воскресенье на Украине состоялись парламентские выборы. По информации ЦИК, явка составила 49,84 процента. По данным национального exit poll, в Верховную раду проходят пять партий — партия президента Владимира Зеленского "Слуга народа" набирает 43,5 процента, за ней следует "Оппозиционная платформа — За жизнь" — 12,5 процента, на третьем месте партия "Европейская солидарность " экс-президента Петра Порошенко — 8,1 процента. Кроме того, в парламент проходят партии экс-премьера Юлии Тимошенко "Батькивщина" (8,1 процента) и "Голос" музыканта Святослава Вакарчука (6,6 процента).
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В мире , Видео , Украина , Вадим Рабинович , Юлия Тимошенко , Петр Порошенко , Владимир Зеленский , Святослав Вакарчук , Верховная Рада
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