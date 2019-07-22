Украинцев ждет очень плохое будущее, заявили в Раде

На внеочередных парламентских выборах пока лидирует "партия войны", из-за которой украинцев может ждать "катастрофическое" будущее, заявил депутат Верховной рады , сопредседатель партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Вадим Рабинович в эфире телеканала NewsOne.

Ранее политик в комментарии телеканалу "112 Украина " посетовал, что явка на востоке страны неожиданно низкая, поэтому те, кто выступают за мир — просто не голосуют.

"Мы получим партию войны в большом количестве в парламенте. Это катастрофа для мирного будущего Украины", — сказал он.

По словам Рабиновича, без активного участия жителей Донецка, Луганска, Харькова, Одессы, Запорожья и Херсона в избирательном процессе происходит "безумие".