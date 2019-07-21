Онищенко отказали в регистрации кандидатом на выборах 

В полночь перед днем выборов Верховный суд Украины удовлетворил апелляцию Центральной избирательной комиссии и отказал народному депутату Александру Онищенко в регистрации кандидатом на выборах, сообщила пресс-служба ЦИК Украины.
«Решением Верховного суда от 21 июля 2019 года апелляционную жалобу Комиссии на решение Шестого апелляционного административного суда от 17 июля 2019 года, которым ЦИК была обязана зарегистрировать Онищенко А. Г. кандидатом в народные депутаты в ОИО № 93, удовлетворено. Упомянутое решение Шестого апелляционного административного суда отменено», — гласит сообщение.
При этом отмечается, что на момент, когда а Шестой апелляционный суд вторично рассматривал дело Онищенко, и когда факт пребывания Онищенко за границей на учебе был признан новым, уже существовал на момент принятия еще первого судебного решения.
«В своем решении Верховный суд установил, что предоставление ненадлежащей правовой оценки установленным фактическим обстоятельствам дела привело Шестой апелляционный административный суд к ошибочному выводу», — указала прес-служба ЦИК.
Ранее — 15 июля ЦИК отказала Онищенко в регистрации кандидатом в народные депутаты из-за отсутствия на территории Украины в течение пяти лет.
Онищенко в свою очередь подал заявление в суд и 17 июля Шестой апелляционный административный суд подтвердил обязательство Центральной избирательной комиссии зарегистрировать Онищенко кандидатом в депутаты Верховной Рады. В ответ ЦИК подала апелляцию на это решение суда.