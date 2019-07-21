Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Онищенко отказали в регистрации кандидатом на выборах 

Украина.ру + ещё 1 1 час назад
Фото: скриншот видео RT
В полночь перед днем выборов Верховный суд Украины удовлетворил апелляцию Центральной избирательной комиссии и отказал народному депутату Александру Онищенко в регистрации кандидатом на выборах, сообщила пресс-служба ЦИК Украины.
«Решением Верховного суда от 21 июля 2019 года апелляционную жалобу Комиссии на решение Шестого апелляционного административного суда от 17 июля 2019 года, которым ЦИК была обязана зарегистрировать Онищенко А. Г. кандидатом в народные депутаты в ОИО № 93, удовлетворено. Упомянутое решение Шестого апелляционного административного суда отменено», — гласит сообщение.
При этом отмечается, что на момент, когда а Шестой апелляционный суд вторично рассматривал дело Онищенко, и когда факт пребывания Онищенко за границей на учебе был признан новым, уже существовал на момент принятия еще первого судебного решения.
«В своем решении Верховный суд установил, что предоставление ненадлежащей правовой оценки установленным фактическим обстоятельствам дела привело Шестой апелляционный административный суд к ошибочному выводу», — указала прес-служба ЦИК.
Ранее — 15 июля ЦИК отказала Онищенко в регистрации кандидатом в народные депутаты из-за отсутствия на территории Украины в течение пяти лет.
Онищенко в свою очередь подал заявление в суд и 17 июля Шестой апелляционный административный суд подтвердил обязательство Центральной избирательной комиссии зарегистрировать Онищенко кандидатом в депутаты Верховной Рады. В ответ ЦИК подала апелляцию на это решение суда.
Последние новости
«Найдут другого, красивого и незамаранного»: о судьбе Зеленского Коломойский: война на Украине готовилась с 2004 года Сторонники Порошенко в панике
Комментарии
В мире , Украина , Александр Онищенко , Центризбирком России , Верховная Рада
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Россию заподозрили в причастности к захвату танкера348
Фото секретного американского танка появились в Сети19
Панама захотела снять флаг с пропавшего танкера1
Видео обстрела Первомайска появилось в Сети79
Шэрон Стоун рассказала об инсульте16
Видео
05:04
Грузия столкнулась с новой проблемой из-за России
В мире Кавказ
00:43
Раскрыта тайная сделка Пугачевой
Шоу-бизнес
02:07
Появилась новая версия гибели группы Дятлова
Происшествия
01:16
Пентагон напуган: что выяснила разведка США
Армия Статьи
02:01
ВСУ атаковали Донбасс
В мире Статьи
01:35
К Агибаловой пришла беда
Шоу-бизнес
01:54
Ждем новых оскорблений? Габуния вернется на «Рустави 2»
В мире Статьи
01:10
Названы доходы Ангелы Меркель
В мире Европа
01:02
Стоун попросил Путина стать крестным отцом дочери
Политика
00:28
Получивший толчок от Зеленского министр сделал заявление
В мире Украина
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение