Онищенко отказали в регистрации кандидатом на выборах

«Решением Верховного суда от 21 июля 2019 года апелляционную жалобу Комиссии на решение Шестого апелляционного административного суда от 17 июля 2019 года, которым ЦИК была обязана зарегистрировать Онищенко А. Г. кандидатом в народные депутаты в ОИО № 93, удовлетворено. Упомянутое решение Шестого апелляционного административного суда отменено», — гласит сообщение.

При этом отмечается, что на момент, когда а Шестой апелляционный суд вторично рассматривал дело Онищенко, и когда факт пребывания Онищенко за границей на учебе был признан новым, уже существовал на момент принятия еще первого судебного решения.

«В своем решении Верховный суд установил, что предоставление ненадлежащей правовой оценки установленным фактическим обстоятельствам дела привело Шестой апелляционный административный суд к ошибочному выводу», — указала прес-служба ЦИК.

Ранее — 15 июля ЦИК отказала Онищенко в регистрации кандидатом в народные депутаты из-за отсутствия на территории Украины в течение пяти лет.