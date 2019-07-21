Узбекистан привлечет ООН и ОБСЕ к оценке нового закона о религии

Власти Узбекистана привлекут международных экспертов, в том числе из ООН ОБСЕ , для разработки новой редакции закона "О свободе совести и религиозных организациях", сообщает в воскресенье узбекистанский МИД

Делегация Узбекистана во главе с министром иностранных дел Абдулазизом Камиловым 16-23 июля посещает с рабочим визитом США , где приняла участие во второй министерской конференции по вопросам продвижения религиозных свобод. Министерство приводит основные тезисы выступления Камилова на конференции.

"Впервые за 20 лет пересматривается закон "О свободе совести и религиозных организациях". Узбекистан намерен привлечь к этому процессу международных экспертов", — говорится в сообщении на сайте ведомства.

Данный закон был принят в стране в 1991 году, последние изменения вносились в него в 1998 году.

По данным главы МИД, в ближайшее время законопроект будет передан в офис посла США по особым поручениям в сфере международной религиозной свободы Сэма Браунбека, Хельсинскую комиссию США, Бюро по демократическим институтам и правам человека ОБСЕ и специальному докладчику ООН Ахмеду Шахиду для проведения международной экспертной оценки.

Камилов напомнил, что в Узбекистане в сфере религии за последнее время были упрощены процедуры получения разрешения на изготовление, ввоз и распространение религиозной литературы, оптимизирован порядок государственной регистрации религиозных организаций.

"За последние три года более 20 тысяч человек, осужденных по религиозным мотивам, были помилованы и исключены из так называемых "черных списков", — отметили в министерстве.

С начала 2019 года в Узбекистане были зарегистрированы новые религиозные организации, в том числе неисламской веры — Церковь Сун Богым и Церковь евангельских христиан-баптистов, в состав Совета по делам конфессий также вошли представители ряда религиозных меньшинств.

В декабре 2018 года госсекретарь США Майк Помпео заявил, что Белый дом поместил Россию, Узбекистан и Коморские острова в список стран, за которыми нужно наблюдать на предмет соблюдения религиозных свобод. Ранее Узбекистан входил в список стран, "внушающих особую обеспокоенность", в соответствии с законом США 1998 года о международной религиозной свободе. В этот список теперь входят Мьянма, Китай, Эритрея, Иран, Северная Корея, Пакистан, Судан, Саудовская Аравия, Таджикистан и Туркмения.

В Узбекистане зарегистрировано свыше 2,2 тысяч религиозных организаций, из которых более 90% являются мусульманскими. Вместе с тем в республике осуществляют свою деятельность 157 христианских организаций, восемь еврейских общин, шесть общин бахаи, одно общество кришнаитов и один буддийский храм.