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Панама распорядилась снять флаг с пропавшего в Ормузском проливе танкера Riah 

ТАСС + ещё 3 3 часа назад
Фото: Reuters
Морские власти Панамы начали процедуру снятия флага с шедшего в Ормузском проливе нефтяного танкера Riah, который 14 июля предположительно отклонился от курса в сторону иранских территориальных вод и перестал подавать сигналы о своем местоположении. Об этом в воскресенье сообщает агентство Reuters со ссылкой на их заявление.
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Процесс снятия флага подразумевает процедуры, касающиеся прекращения регистрации судна в реестре страны. Нахождение в такой базе данных означает, что все члены экипажа на борту судна обязаны подчиняться законам данного государства. Согласно информации Рейтера, Панама начала процесс снятия флага с Riah, владелец и оператор которого не установлены, в связи с "преднамеренным нарушением [танкером] международных норм".
Во вторник агентство Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на данные служб по отслеживанию судов информировало, что приписанный к одному из портов ОАЭ танкер под панамским флагом с 14 июля перестал подавать сигналы после того, как отклонился от курса в сторону Ирана. Как указало агентство Рейтер, иранские власти отбуксировали в свои территориальные воды из Ормузского пролива некое подававшее сигнал бедствие судно, однако не уточнили его название. Riah, отмечает Рейтер, является единственным судном, зарегистрированные передвижения которого подходят под вышеописанную ситуацию.
В свою очередь в четверг агентство Тасним сообщило, что силы "Корпуса стражей исламской революции (КСИР, элитные части ВС Ирана) задержали в Персидском заливе иностранное судно, перевозившее 1 млн литров контрабандного топлива. Иранские военные не уточнили название танкера, однако, по данным КСИР, задержание произошло именно 14 июля, когда Riah перестал подавать сигнал о местоположении.
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Комментарии1
В мире , Associated Press , Reuters , Иран , Панама
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