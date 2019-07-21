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Власти США разобрали работу «агентов России» на примере пиццы с ананасом 

Деловая газета «Взгляд» + ещё 5 1 час назад
Фото: Reuters
На сайте американского Агентства по кибербезопасности и безопасности инфраструктуры появилось «шутливое предупреждение», которое должно помочь жителям США выявить «агентов России», сообщают СМИ.
В предупреждении агентство объясняет, как российская сторона может использовать разногласия в США, чтобы «разделить американцев». Работу «агентов России» разобрали на примере спора о том, можно ли добавлять ананас в пиццу, передает РИА «Новости» со ссылкой на ABC News.
Так, частью «пропагандистские кампании» России или иных «иностранных противников» США, могут быть заявления, что не любить ананас в пицце — «не по-американски». Кроме того, рекомендуется обращать внимание на фразы вроде «миллениалы разрушают пиццу».
Американцев предупреждают, что иностранные агенты пытаются «разжечь актуальные проблемы», но не для победы в споре, а с целью внести раздор в американское общество.
При этом отмечается, что пока у властей США нет свидетельств попыток России или иных государств проводить «информационные операции против начинок для пиццы».
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В мире , США , Безопасность , РИА Новости , телеканал АВС
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