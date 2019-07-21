Власти США разобрали работу «агентов России» на примере пиццы с ананасом

На сайте американского Агентства по кибербезопасности и безопасности инфраструктуры появилось «шутливое предупреждение», которое должно помочь жителям США выявить «агентов России », сообщают СМИ.

В предупреждении агентство объясняет, как российская сторона может использовать разногласия в США, чтобы «разделить американцев». Работу «агентов России» разобрали на примере спора о том, можно ли добавлять ананас в пиццу, передает РИА «Новости» со ссылкой на ABC News.

Так, частью «пропагандистские кампании» России или иных «иностранных противников» США, могут быть заявления, что не любить ананас в пицце — «не по-американски». Кроме того, рекомендуется обращать внимание на фразы вроде «миллениалы разрушают пиццу».

Американцев предупреждают, что иностранные агенты пытаются «разжечь актуальные проблемы», но не для победы в споре, а с целью внести раздор в американское общество.

При этом отмечается, что пока у властей США нет свидетельств попыток России или иных государств проводить «информационные операции против начинок для пиццы».