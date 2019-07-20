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Украина уличила Венгрию в создании анклава в Закарпатье 

Газета.Ru 50 минут назад
Фото: РИА Новости
Временно исполняющий обязанности главы Министерства иностранных дел Украины Егор Божок заявил о том, что власти Венгрии предпринимают попытки по созданию анклава на территории Украины. Об этом сообщает 112.ua.
Он отметил, что этих действий раньше добивалась Сербия. По мнению дипломата, созданию анклава пытались препятствовать Словакия и Румыния.
Божок заявил, что власти Украины не поддерживают политику премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, согласно которой и создается анклав.
Ранее Киев обвинял Союз венгров Закарпатья в сепаратизме.
Тогда одна из венгерских газет иллюстрации с картой страны изобразила часть украинских территорий как принадлежащих Венгрии.
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