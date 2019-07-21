Спектакль с судом. Премьер Косово ушел в отставку, чтобы остаться премьером

Премьер самопровозглашенного Косово Рамуш Харадинай объявил о своей отставке, которую связал со своим предстоящим допросом в Гаагском трибунале. Харадиная подозревают в совершении военных преступлений. Это решение спровоцировало ряд вполне аргументированных предположений в Белграде о наличии корыстного умысла у косовского политика, согласованного, прежде всего, с Вашингтоном. Ведь в ходе апрельского визита в США сам Харадинай назвал себя "американским солдатом", который "выполняет приказы США в целях усиления Косово".

Президент Сербии Александар Вучич назвал действия премьера "политическим трюком" в целях увеличения собственной популярности в крае. Вучич считает, что косовар пробудет в стенах Гаагского трибунала не более 48 часов.

"Он вернется как великий герой албанского народа в Косово и Метохию, а его популярность удвоится", — предрекает глава сербского правительства.

Это приведет к усилению экстремистских позиций среди албанцев в Косово и Метохии, где он выставляется воином, борющимся за целостность и единство Косово, а все остальные не достойны сравнения со столь великим вождем", — заявил Вучич.

Сербские лидеры Балкан — Александар Вучич и Милорад Додик (председатель президиума Боснии и Герцеговины) провели экстренную встречу в связи с отставкой Рамуша Харадиная. Последний высказал мнение, что ситуация напоминает спектакль, который уже неоднократно разыгрывался при непосредственном участии международного сообщества для последующего увеличения давления на Сербию в рамках косовского урегулирования.

Президент Сербии назвал действия премьера Косово "политическим трюком"