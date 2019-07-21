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Спектакль с судом. Премьер Косово ушел в отставку, чтобы остаться премьером 

Российская Газета + ещё 1 1 час назад
Фото: РИА Новости
Премьер самопровозглашенного Косово Рамуш Харадинай объявил о своей отставке, которую связал со своим предстоящим допросом в Гаагском трибунале. Харадиная подозревают в совершении военных преступлений. Это решение спровоцировало ряд вполне аргументированных предположений в Белграде о наличии корыстного умысла у косовского политика, согласованного, прежде всего, с Вашингтоном. Ведь в ходе апрельского визита в США сам Харадинай назвал себя "американским солдатом", который "выполняет приказы США в целях усиления Косово".
Президент Сербии Александар Вучич назвал действия премьера "политическим трюком" в целях увеличения собственной популярности в крае. Вучич считает, что косовар пробудет в стенах Гаагского трибунала не более 48 часов.
"Он вернется как великий герой албанского народа в Косово и Метохию, а его популярность удвоится", — предрекает глава сербского правительства.
Это приведет к усилению экстремистских позиций среди албанцев в Косово и Метохии, где он выставляется воином, борющимся за целостность и единство Косово, а все остальные не достойны сравнения со столь великим вождем", — заявил Вучич.
Сербские лидеры Балкан — Александар Вучич и Милорад Додик (председатель президиума Боснии и Герцеговины) провели экстренную встречу в связи с отставкой Рамуша Харадиная. Последний высказал мнение, что ситуация напоминает спектакль, который уже неоднократно разыгрывался при непосредственном участии международного сообщества для последующего увеличения давления на Сербию в рамках косовского урегулирования.
Президент Сербии назвал действия премьера Косово "политическим трюком"
Боснийский эксперт в области безопасности Джевад Галияшевич пояснил "РГ": США и ЕС заинтересованы в сохранении у власти в самопровозглашенной республике именно столь противоречивого политика, который бы помогал Западу сохранить государственность Косово, тем самым влияя на Сербию и вытесняя Россию из региона.
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Комментарии
В мире , Рамуш Харадинай , Милорад Додик , Александар Вучич , ЕС , Сербия , США
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