Силовики обстреляли жилые дома в ЛНР, сообщил источник

Украинские силовики открыли огонь по жилым домам Первомайска самопровозглашенной Луганской народной республики, один человек погиб, есть пострадавшие, сообщил РИА Новости источник в силовых структурах.

"Около 19.00 жилой массив Первомайска был обстрелян со стороны ВС Украины. Известно о разрушениях, по предварительным данным, один человек погиб, есть пострадавшие", — сказал собеседник агентства.

Источник сообщил, что по предварительным данным, четверо получили ранения, в том числе ребенок.

На данный момент обстрел не прекращается.