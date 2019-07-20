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Силовики обстреляли жилые дома в ЛНР, сообщил источник 

РИА Новости + ещё 5 40 минут назад
Украинские силовики открыли огонь по жилым домам Первомайска самопровозглашенной Луганской народной республики, один человек погиб, есть пострадавшие, сообщил РИА Новости источник в силовых структурах.
Советник Зеленского заговорил о наступлении на Донбасс
"Около 19.00 жилой массив Первомайска был обстрелян со стороны ВС Украины. Известно о разрушениях, по предварительным данным, один человек погиб, есть пострадавшие", — сказал собеседник агентства.
Источник сообщил, что по предварительным данным, четверо получили ранения, в том числе ребенок.
На данный момент обстрел не прекращается.
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