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Алжирские фанаты осквернили статую Шарля де Голля 

Газета.Ru + ещё 3 48 минут назад
Фото: Reuters
Алжирский фанаты повалили статую первого президента Франции Шарля де Голля, передает ТАСС.
Как сообщает радио France Bleu, болельщики оторвали часть бронзовых ботинок. Отмечается, что статуя была установлена 18 июля.
"Как и все жители, я крайне шокирован. Помимо того, что они повалили статую, у этого есть и символический подтекст. Именно генерал де Голль провозгласил независимость Алжира. Очень жаль, что эти хулиганы не знают историю", — заявил мэр Парижа Ги Лефран.
Отмечается, что по данному инциденту ведется расследования.
Сборная Алжира одержала победу в финале Кубка африканских наций против команды Сенегала со счетом 1:0. "Газета.Ru" провела текстовую онлайн-трансляцию встречи.
После победы национальной команды алжирцы вышли праздновать на улицы французских городов.
Ранее сообщалось, что во Франции задержано 200 фанатов после победы Алжира.
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В мире , Европа , Происшествия , Газета.Ru , ИТАР-ТАСС , Франция
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