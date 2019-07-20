Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Названы доходы Ангелы Меркель 

Газета.Ru 1 час назад
Опубликованы данные о ежемесячном доходе канцлера ФРГ Ангелы Меркель. Об этом сообщает germania.one со ссылкой на пресс-службу Бундестага.
Отмечается, что в месяц политик получает €19 796, 68 (почти 1,5 млн руб.). Из них официальная зарплата Меркель составляет €17 701,40 (1 млн 253 тыс. 126 руб.).
Итоговая сумма получается засчет начисления дополнительных надбавок. Так должностная надбавка составляет €30,68, районный коэффициент надбавки и возмещение служебных издержек составляет по отдельности чуть больше €1 тысячи.
Кроме того, Меркель получает 50% от представительских расходов, поскольку является членом бундестага, а также 25% как член парламента.
Эксперты оценили годовой доход канцлера Германии в €333 тысячи (23 млн 574 тыс. 435 рублей).
Ранее сообщалось, что Росстат назвал количество россиян с зарплатой больше миллиона.
Газета.Ru: последние новости
Небольшой самолет рухнул на ТЦ, есть погибшие Лукашенко выразил надежду на европейское будущее Назван спикер Рады от "Слуги народа"
В мире , Видео , Европа , Росстат , Бундестаг , Германия
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Опять Россия виновата: у Киева новая претензия к Москве31
Раскрыта тайная сделка Пугачевой22
Скабеева съездила к Мамаеву и Кокорину4
Грузия столкнулась с новой проблемой из-за России265
Пятилетний россиянин найден мертвым в Польше16
Видео
05:04
Грузия столкнулась с новой проблемой из-за России
В мире Кавказ
00:43
Раскрыта тайная сделка Пугачевой
Шоу-бизнес
02:07
Появилась новая версия гибели группы Дятлова
Происшествия
01:16
Пентагон напуган: что выяснила разведка США
Армия Статьи
01:35
К Агибаловой пришла беда
Шоу-бизнес
01:54
Ждем новых оскорблений? Габуния вернется на «Рустави 2»
В мире Статьи
01:10
Названы доходы Ангелы Меркель
В мире Европа
01:02
Стоун попросил Путина стать крестным отцом дочери
Политика
00:28
Получивший толчок от Зеленского министр сделал заявление
В мире Украина
02:09
Горячие версии убийства Шеремета назвали на Украине
Происшествия В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение