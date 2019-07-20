Медведчук сказал, как Украина может договориться с Россией

Председатель политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук объяснил, как украинские власти могут достичь договоренностей с Россией «Я считаю, что договориться с Россией можно и нужно. Но только не с позиции шантажа или ультиматума. И не с протянутой рукой, когда украинские власти клянчат усиления санкций против России», — написал он в Twitter. Ранее Медведчук представил в Европарламенте план по урегулированию в Донбассе, предусматривающий автономный статус региона. Российский президент Владимир Путин сказал, что не знает деталей плана Медведчука, но считает «абсолютно правильным» призыв к «прямому диалогу с людьми, которые живут в Донбассе».