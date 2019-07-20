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Медведчук сказал, как Украина может договориться с Россией 

Деловая газета «Взгляд» + ещё 2 1 час назад
Фото: РИА Новости
Председатель политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук объяснил, как украинские власти могут достичь договоренностей с Россией.
«Я считаю, что договориться с Россией можно и нужно. Но только не с позиции шантажа или ультиматума. И не с протянутой рукой, когда украинские власти клянчат усиления санкций против России», — написал он в Twitter.
Ранее Медведчук представил в Европарламенте план по урегулированию в Донбассе, предусматривающий автономный статус региона.
Российский президент Владимир Путин сказал, что не знает деталей плана Медведчука, но считает «абсолютно правильным» призыв к «прямому диалогу с людьми, которые живут в Донбассе».
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