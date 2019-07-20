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Украина призналась в недоверии к Германии 

Деловая газета «Взгляд» + ещё 4 43 минуты назад
Фото: РИА Новости
Восстановление полномочий российской делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы привело к подрыву доверия многих украинцев к Германии, заявил посол Украины в Берлине Андрей Мельник в интервью немецкой газете Die Welt.
Мельник назвал соответствующее решение «ужасным». «К сожалению, за это проголосовали и восемь немецких депутатов, в особенности, обратил на себя внимание руководитель делегации Андреас Ник из ХДС», — приводит его слова ТАСС.
Посол подчеркнул, что, по мнению украинской стороны, произошла «фатальная ошибка». «Не в последнюю очередь это подорвало в Киеве доверие к Германии», — сказал он.
«Среди нас есть много людей, которые утверждают, что Германия когда-нибудь вернется к «реальной политике» и за нашими спинами, жертвуя интересами Украины, договорится с Россией», — отметил Мельник.
Напомним, в конце июня Парламентская ассамблея Совета Европы приняла резолюцию, в которой подтвердила полномочия России в полном объеме. Позже Россия заплатила взнос в СЕ в размере 33 млн евро за 2019 год.
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Комментарии
В мире , Украина , Андрей Мельник , Совет Европы , ИТАР-ТАСС , Die Welt , Германия
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