В посольстве Украины испортили все бюллетени для выборов в Раду

Индии на избирательном участке, где должно было состояться голосование на выборах в украинскую Раду , были испорчены все бюллетени. Об этом сообщает «112 Украина ».

Отмечается, что порча бланков произошла, так как на них была по ошибке использована печать с президентских выборов. Украинская сторона приняла необходимые меры, поэтому накануне на избирательный участок были доставлены новые бюллетени.

"Голосование произойдет без каких-либо изменений, 21 июля с 8.00 до 20.00", — заявили в посольстве Украины на территории страны.