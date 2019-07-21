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В посольстве Украины испортили все бюллетени для выборов в Раду 

Газета.Ru + ещё 42 21 час назад
В Индии на избирательном участке, где должно было состояться голосование на выборах в украинскую Раду, были испорчены все бюллетени. Об этом сообщает «112 Украина».
Отмечается, что порча бланков произошла, так как на них была по ошибке использована печать с президентских выборов. Украинская сторона приняла необходимые меры, поэтому накануне на избирательный участок были доставлены новые бюллетени.
"Голосование произойдет без каких-либо изменений, 21 июля с 8.00 до 20.00", — заявили в посольстве Украины на территории страны.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский предупредил граждан страны о том, что во время проведения выборов в Верховную Раду возможно появление множества аферистов.
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В мире , Украина , Выборы на Украине , Владимир Зеленский , Верховная Рада , Индия
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