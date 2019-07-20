На Украине ожидают зачисток после завтрашних выборов в Верховную раду

Политик Михаил Саакашвили объявил, что партия «Движение новых сил», лидером которой он является, отказывается от участия в выборах в Верховную раду по партийным списках в пользу партии «Слуга народа» Владимира Зеленского

Саакашвили отметил, что голоса сторонников его партии могут помочь партии Зеленского получить возможность по итогам выборов «независимо формировать правительство», сообщает RT.

Политолог, бывший советник экс-президента Украины Леонида Кучмы Олег Соскин в эфире НСН рассказал, почему Саакашвили стал на Украине политическим пенсионером.

«Я говорил и раньше, что у Саакашвили нет никаких шансов пройти в Верховную раду Украины. Последние исследования показали, что его рейтинг на уровне плинтуса. Отдать голоса партии Зеленского — это даже не хорошая мина при плохой игре. Это полная катастрофа. Отдавать нечего. Завтрашнее голосование показало бы, что Саакашвили просто надо складывать вещи и уезжать — на пенсию», — заявил политолог.

Он предположил, что экс-президент Грузии разыграл с предвыборным штабом украинского лидера Владимира Зеленского пиар-ход, который позволит Саакашвили претендовать на какую-либо должность после формирования Верховной рады.

«Саакашвили наверняка сказали, что он ничего не стоит. Но приняли пиар-ход, когда бывший президент Грузии прогнулся под молодого украинского президента, шоумена Зеленского. За это тот выделит, может, какую-нибудь должность. Может, Саакашвили опять хочет стать главой одесской администрации?! Может, есть еще какие-то задачи — например, продвинуть своих грузин на должности», — считает Соскин.

Эксперт заявил, что предварительный политический расклад накануне выборов в Верховную раду складывается в пользу победы партии Владимира Зеленского и поражения старой управленческой гвардии Украины.

«Битвы как таковой уже нет. Старая правящая элита проиграла и слилась под напором Зеленского, этой молодежи. Это национальная катастрофа. Завтра речь идет только о том, наберет президентская партия 50% по спискам или нет, и что будет с остальными политическими силами. Пока сложно предположить, как сложится ситуация по мажоритарным округам. Но победа сторонников Зеленского — это объективная реальность. Далее, думаю, наступит полный крах команде старых политиков и пройдет их полная зачистка», — отметил собеседник НСН.