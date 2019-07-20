Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Германии самолет рухнул на магазин 

ТК «Звезда» + ещё 14 1 час назад
Фото: dokuz8haber, twitter
Легкомоторный самолет не долетел до аэродрома нескольких сотен метров.
В немецком городе Брухзале федеральной земли Баден-Вюртемберг три человека погибли при крушении легкомоторного самолета. Причина катастрофы на данный момент не выяснена.
Уточняется, что инцидент произошел около 14:00 по московскому времени в юго-западной части страны. Судно врезалось в фасад магазина бытовой техники и товаров для дома известной торговой марки Bauhaus и загорелось. В результате ЧП погибло трое человек.
По данным немецкого издания Welt, легкомоторный самолет не долетел до аэродрома нескольких сотен метров.
По факту трагедии проводится проверка, устанавливаются причины произошедшего. На данный момент также не ясно, есть ли пострадавшие среди посетителей магазина. На месте работает полиция и экстренные службы, территория оцеплена.
ТК «Звезда»: последние новости
Полторак отреагировал на видео «конфликта» с Зеленским Украинская пиццерия решила отпугнуть русскоговорящих оскорбительной вывеской Нетрезвые бойцы нацбатальона «Айдар» подорвались на мине в Донбассе
В мире , Европа , Происшествия , Германия
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Грузия столкнулась с новой проблемой из-за России183
Пятилетний россиянин найден мертвым в Польше7
У Sukhoi Superjet 100 в полете треснуло стекло27
К чему ведёт новое обострение между Ираном и Западом
Горячие версии убийства Шеремета назвали на Украине17
Видео
05:04
Грузия столкнулась с новой проблемой из-за России
В мире Кавказ
02:07
Названа новая версия гибели группы Дятлова
Происшествия
01:16
Пентагон напуган: что выяснила разведка США
Армия Статьи
01:35
К Агибаловой пришла беда
Шоу-бизнес
01:02
Стоун попросил Путина стать крестным отцом дочери
Политика
00:28
Получивший толчок от Зеленского министр сделал заявление
В мире Украина
02:09
Горячие версии убийства Шеремета назвали на Украине
Происшествия В мире
00:06
Новое видео Панина взбесило россиян
Шоу-бизнес
00:08
Полуголый мужчина напал на Приходько на концерте
Шоу-бизнес Украина
04:56
Решена судьба оскорбившего Путина ведущего
Политика В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение