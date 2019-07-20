В Германии самолет рухнул на магазин

Легкомоторный самолет не долетел до аэродрома нескольких сотен метров.

В немецком городе Брухзале федеральной земли Баден-Вюртемберг три человека погибли при крушении легкомоторного самолета. Причина катастрофы на данный момент не выяснена.

Уточняется, что инцидент произошел около 14:00 по московскому времени в юго-западной части страны. Судно врезалось в фасад магазина бытовой техники и товаров для дома известной торговой марки Bauhaus и загорелось. В результате ЧП погибло трое человек.

По данным немецкого издания Welt, легкомоторный самолет не долетел до аэродрома нескольких сотен метров.

По факту трагедии проводится проверка, устанавливаются причины произошедшего. На данный момент также не ясно, есть ли пострадавшие среди посетителей магазина. На месте работает полиция и экстренные службы, территория оцеплена.