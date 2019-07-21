Ливийская национальная армия объявила о сбитом турецком беспилотнике в Триполи

Ливийская национальная армия (ЛНА) под командованием фельдмаршала Халифы Хафтара объявила в воскресенье, что сбила турецкий беспилотник над Триполи. Об этом сообщил телеканал Al Arabiya.

По его информации, дрон был сбит на южной столичной окраине, в районе Айн-Зара. В то же время телеканал со ссылкой на военный ливийский источник информирует, что при турецком авиаударе в Триполи погибли восемь военнослужащих ЛНА. При этом телеканал не приводит сведений о том, когда и как был нанесен удар.

В настоящее время в Ливии действуют два правительства: признанное международным сообществом правительство национального согласия (ПНС) и временный кабинет министров Абдаллы Абдуррахмана ат-Тани, действующий на востоке страны совместно с избранным парламентом и поддерживаемый ЛНА. 4 апреля Хафтар объявил о начале наступления на столицу. По данным Всемирной организации здравоохранения, с начала боевых действий по меньшей мере 1048 человек погибли, более 5,5 тыс. получили ранения.