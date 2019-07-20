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Украинцы возмутились поведением Зеленского 

Газета.Ru 2 часа назад
Фото: ТАСС
Жители Украины в Сети раскритиковали поведение украинского лидера Владимира Зеленского за то, как он повел себя с главой минобороны страны Степаном Полтораком. Об этом сообщает РИА "Новости".
До этого стало известно, что Зеленский резко оттолкнул министра обороны Украины, который приблизился к нему. Причины поступка Зеленского неизвестны.
Как отмечается, некоторые пользователи заявили, что разочарованы.
"Это хамло… лицо Украины, а ведут себя, позор", — писали пользователи.
Некоторые иронично писали, что Зеленский все сделал правильно.
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В мире , Степан Полторак , Владимир Зеленский , Министерство обороны
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