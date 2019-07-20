Украинцы возмутились поведением Зеленского

До этого стало известно, что Зеленский резко оттолкнул министра обороны Украины, который приблизился к нему. Причины поступка Зеленского неизвестны.

Как отмечается, некоторые пользователи заявили, что разочарованы.

"Это хамло… лицо Украины, а ведут себя, позор", — писали пользователи.

Некоторые иронично писали, что Зеленский все сделал правильно.