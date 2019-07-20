Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Дрожащая Меркель спешно уходит в отпуск 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: Hannibal Hanschke/Reuters
Канцлер Германии Ангела Меркель уходит в отпуск на 28 дней. Об этом сообщает "Strana.ua".
Как отмечается, канцлер ФРГ пойдет отдыхать после официальной встречи, запланированной на 20 июля. Она отправится в Альпы.
Кроме того, она возьмет с собой книгу нью-йоркского автора Сири Хустведта "Дрожащая женщина", в которой рассказывается о главной героине, стращающей от приступов дрожи, уточняет издание.
Ранее сообщалось, что Меркель отказывается покидать свой пост из-за проблем со здоровьем.
Также до этого стало известно, что у Меркель нашли редкое и малоизученное заболевание — ортостатический тремор. Из-за этого недуга у канцлера Германии случались приступы дрожи на публике.
Газета.Ru: последние новости
Зеленский резко оттолкнул министра обороны Украины Саакашвили снял свою партию с выборов в Раду Задержанный Ираном танкер потерял связь с миром
В мире , Ангела Меркель , Германия
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Роковой маневр: Лукашенко лишился льгот РФ7
«Не стыдно?»: На Украине критикуют Зеленского
Ирану пригрозили последствиями4
Россиян будут ждать новые паспорта11
Путин предсказал будущее России и Украины50
Видео
01:02
Стоун попросил Путина стать крестным отцом дочери
Политика
02:06
Путин высказался о росте цен на бензин
Политика
00:53
Путин оценил ситуацию на Украине
Политика
00:38
Путин вышел к людям и вспомнил «простое русское слово»
Политика
10:05
Путин назвал возможную причину отказа от президентства
Политика
02:11
Abrams и Т-72М сразились в Польше
Армия
00:25
«Поезд-ящерица» устроил сбой в московском метро
Новости Москвы
00:43
«Где мой муж?»: Пугачева потеряла Галкина
Шоу-бизнес
05:11
«Он утонул»: Путин дал обещание мальчику
Общество
03:36
Пока вы не уснули: подруга Меркель угрожает России
В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение