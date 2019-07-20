Иран задержал не один, а два танкера в Ормузском проливе

Корпус стражей исламской революции задержал не один, а два танкера в Ормузском проливе — судна шли под британским и либерийским флагами. Об этом сообщает ВВС со ссылкой на министра иностранных дел Великобритании Джереми Ханта.

По словам дипломата, оба судна принадлежат британским компаниям, хотя одно из них — Mesdar — шло под флагом Либерии.

Правительство Великобритании собирается провести заседание, чтобы обсудить вопрос, как обеспечить быстрое освобождение двух судов.

Хант добавил, что в числе членов экипажей «представители ряда стран», но британцев на борту танкеров нет.

19 июля сообщалось, что иранские военные задержали британский танкер Stena Impero в Ормузском проливе из-за нарушения международных норм. По предварительным данным, на борту находятся 23 человека, в том числе граждане России. Связь с судном потеряна.