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Иран задержал не один, а два танкера в Ормузском проливе 

Парламентская газета 1 час назад
Фото: PIXABAY.COM
Корпус стражей исламской революции задержал не один, а два танкера в Ормузском проливе — судна шли под британским и либерийским флагами. Об этом сообщает ВВС со ссылкой на министра иностранных дел Великобритании Джереми Ханта.
По словам дипломата, оба судна принадлежат британским компаниям, хотя одно из них — Mesdar — шло под флагом Либерии.
Правительство Великобритании собирается провести заседание, чтобы обсудить вопрос, как обеспечить быстрое освобождение двух судов.
Хант добавил, что в числе членов экипажей «представители ряда стран», но британцев на борту танкеров нет.
19 июля сообщалось, что иранские военные задержали британский танкер Stena Impero в Ормузском проливе из-за нарушения международных норм. По предварительным данным, на борту находятся 23 человека, в том числе граждане России. Связь с судном потеряна.
До этого власти Гибралтара 4 июля задержали иранский танкер GRACE 1, команду которого подозревают в поставках иранской нефти в Сирию в обход санкций ЕС.
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В мире , ЕС , Иран
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