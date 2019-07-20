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В Британии предупредили Иран о возможных последствиях задержания танкера 

РИА Новости 3 часа назад
Фото: © REUTERS
Глава МИД Великобритании Джереми Хант в интервью телеканалу Sky News предупредил, что Иран ждут последствия, если задержанный властями Исламской республики британский танкер Stena Impero не будет быстро освобожден, однако заявил, что вариант применения силы не рассматривается.
По словам министра, Stena Impero окружили четыре иранских судна при поддержке вертолета. Танкер, как сообщил Хант, изменил курс и направляется в территориальные воды Ирана.
"На борту 23 человека, судно следует с британским флагом. На борту нет британцев, но мы беспокоимся за экипаж", — сказал он. "Я поговорил с госсекретарем (США Майком) Помпео сегодня вечером о ситуации, пытался поговорить с иранским министром иностранных дел Джавадом Зарифом, но он, как я понял, в самолете, так что поговорим, как только будет возможность", — добавил он.
Хант подчеркнул, что сложившаяся ситуация неприемлема и что в ближайшее время представители правительства обсудят ее на заседании чрезвычайного комитета Cobra.
"Если ситуация быстро не разрешится, будут серьезные последствия… Мы не смотрим на военные варианты, ищем дипломатический способ обеспечить скорейшее освобождение судна", — подчеркнул министр.
Корпус стражей исламской революции ранее сообщил о задержании британского танкера из-за нарушения международных норм. Иранские СМИ со ссылкой на источники писали, что корабль загрязнял воду и не реагировал на предупреждения. Владелец танкера рассказал, что судно идет к берегам Ирана, экипаж не выходит на связь. Он также сообщил, что на борту танкера находятся 23 человека, включая трех россиян.
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В мире , Джереми Хант , Джавад Зариф , МИД , Sky News , Иран
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